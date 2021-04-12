مكتب السيد السيستاني يحدد موعد بدء شهر رمضان

2021/04/12 | 20:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاثنين، أن يوم الأربعاء المقبل هو الأول من شهر رمضان....

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