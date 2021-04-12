قوة مشتركة تداهم منزل محافظ بابل حسن منديل بناء على امر قضائي

2021/04/12 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدمت قوة مشتركة على مداهمة منزل محافظ بابل، حسن منديل السرياوي بعد صدور امر قضائي باعتقاله مع نجله وصهره ، دون العثور عليهم.

وقال مصدر من داخل قيادة شرطة بابل، ان قوة مشتركة من قيادة شرطة بابل والأمن الوطني وسوات داهمت منزل المحافظ المطلوب للقضاء بناء على قضية فساد تتعلق بقضية انشاء معمل مرطبات في الحي العسكري.

وأضاف المصدر انه نتيجة عدم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة منذ أربعة عشر يوما بحق بعض المتهمين، أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي قيادة شرطة بابل الى تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المحافظ الحالي حسن منديل ونجله سلام وصهره هشام فورا.

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