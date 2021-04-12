الحكومة المحلية: حملة بيئية لإخلاء مناطق متفرقة من اثار الحروب السابقة في البصرة

2021/04/12 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجري الحكومة المحلية لمحافظة البصرة حملة بيئية واسعة لاخلاء ستة وعشرين موقعا من المواد المشعة والتي تعرضت الى عمليات قصف جوي خلال الحروب السابقة.

وقال النائب الثاني لمحافظ البصرة، ضرغام الأجودي، ان وفدا يضم مجموعة من الخبراء بمجال الإشعاع بدأوا قياس النسب الإشعاعية من تلوث نسب أكاسيد اليورانيوم في مناطق متفرقة من البصرة وتبين انها ملوثة بالإشعاعات اثر تعرضها سابقا للقصف الجوي إضافة الى تكدس المخلفات الحربية والنفايات المشعة مؤكدا ان المحافظة تعتزم إزالة تلك الاشعاعات بدعم من الحكومة الاتحادية.

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