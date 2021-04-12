2021/04/12 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة فترة بقاء مقاتلات "إف - 16" في الخدمة - لنحو 4 عقود مقبلة - عن طريق تطوير أنظمة برمجيات يمكنها التكامل مع أنظمة تشغيل المقاتلات التي يتم تطويرها حاليا.وتنمي مقاتلات "إف - 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية وتصل سرعتها إلى 1500 ميل في الساعة (نحو 2400 كلم/ ساعة)، بحسب موقع شركة "لوكهيد مارتين"، التي تصنع الطائرة في الوقت الحالي.ويقول الموقع إن النسخة المطورة من تلك المقاتلات هي "إف - 16" (بلوك 70 / 72)، التي تمثل أحدث طائرة من هذا النوع وتم تصميمها بناء على النسخة "إف - 16 في".وتتميز تلك النسخة بقدرتها على خوض حرب مشتركة، لأنها مزودة بتقنيات تبادل بيانات المعركة مع طائرات الحلفاء أثناء القتال.ولفت الموقع إلى أن النسخة الجديدة مزودة برادار المسح الإلكتروني الإيجابي "إيسا".ويصل طول الطائرة إلى نحو 15 مترا، وارتفاعها 5 أمتار والمسافة بين طرفي الجناحين 9.4 مترا، ويصل وزنها فارغة إلى 9.2 طن.وتعد النسخة المطورة واحدة من آلاف الطائرات التي تم إنتاجها خلال العقود الماضية منذ بداية إنتاج تلك الطائرة.ويقول الموقع إن الولايات المتحدة أنتجت نحو 4500 طائرة من هذا النوع تستخدمها 25 دولة من حلفاء أمريكا حول العالم، وأن إجمالي عدد الطلعات الجوية، التي نفذتها تلك الطائرات خلال تاريخها يصل إلى نحو 400 ألف طلعة جوية.ولفت الموقع إلى أن عدد ساعات طيران جميع مقاتلات "إف - 16" حول العالم يصل إلى 19 مليون ساعة، بينما يصل متوسط عدد ساعات الطيران لكل طائرة خلال عمرها الافتراضي إلى 12 ألف ساعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (19 مليون ساعة طيران… معلومات جديدة عن مقاتلات "أف - 16") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (19 مليون ساعة طيران… معلومات جديدة عن مقاتلات "أف - 16") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).