مكتب المرجع السيستاني يحدد أول أيام شهر رمضان

2021/04/12 | 20:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الإثنين، أول أيام شهر رمضان لهذا العام.

وقال المكتب في بيان، 12 نيسان/أبريل، إنّ "يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمم لشهر شعبان، ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان".

من جانبه نشر مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صورًا تظهر الأخير أثناء مراقبة الهلال من سطح منزله في النجف.

ونشر مكتب المرجع الأعلى، 4 نيسان/أبريل، إمساكيات شهر رمضان لجميع المحافظات في البلاد، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل 14 نيسان/أبريل، وينتهي الخميس 13 آيار/مايو.

من جانبه، أعلن ديوان الوقف السني، تشكيل لجنة عليا من أساتذة الفلك والشريعة وكبار العلماء".

وقال الوقف في بيان، إنّ اللجنة "ستستند إلى ما يتفق مع الشريعة الإسلامية لمراجعة وتحديد مواقيت الصلاة، في عموم محافظات العراق، وتكون مسؤولة عن ذلك، على أن تعتمد المواقيت الجديدة في الأول من رمضان".

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