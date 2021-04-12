العمليات المشتركة تكشف خطة رمضان

2021/04/12 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، تنفيذها خطة خاصة بشهر رمضان، بالاعتماد على خزين المعلومات الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الخطة المنفذة مع قرب حلول شهر رمضان، تشمل عمليات استباقية تعتمد على ما حصلنا عليه من معلومات استخبارية وتطبيق هذه المعلومات من أجل ملاحقة ومطاردة التنظيمات الإرهابية".

وأشار الخفاجي إلى أنه "ما نقوم به الآن في سلسلة جبال حمرين وفي ديالى وفي الانبار وفي جنوب غرب كركوك هو عمليات استباقية ضد التنظيمات الارهابية، لمعرفتنا أنها ستحاول خلال شهر رمضان القيام ببعض الأعمال".وأضاف، أن "قيادة القوة الجوية تقوم منذ أكثر من 20 يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش وكذلك مضافاتهم".

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