بايدن والشرق الأوسط... هل يستطيع الرئيس الأمريكي الانقلاب على سياسة واشنطن في المنطقة ؟ - دانييلا القرعان

2021/04/12 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دانييلا_القرعان تحظى منطقة الشرق الأوسط بأهمية كبيرة وأولوية متقدمة ضمن أولويات صناع السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية، ومورد هذه الأهمية والاهتمام ما تتوافر على المنطقة من أهمية سياسية، استراتيجية، جغرافية، اقتصادية، فضلا عن كونها مصدرا رئيسا للطاقة، ويعد هدف تأمين الحصول على النفط وأمن إسرائيل جوهر المصالح الأمريكية في المنطقة.ومما يزيد من أحداث تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتطورات لها تأثيراتها وتدا ......





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