2021/04/12 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الغانمي، تفقد برفقة رئيس اركان الجيش، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يؤكد ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل المركز الخبري الوطني.

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