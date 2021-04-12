2021/04/12 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني هنأ العاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، الرئيس العراقي برهم صالح، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وذكر الديوان الملكي، في بيان بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، واطلع عليها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملك الأردن يهنئ الرئيس العراقي بحلول شهر رمضان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الأردن يهنئ الرئيس العراقي بحلول شهر رمضان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك الأردن يهنئ الرئيس العراقي بحلول شهر رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).