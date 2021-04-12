الزراعة: بدء حصاد الحنطة والشعير في البصرة

2021/04/12 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، بدء عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير في محافظة البصرة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمليات الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير بدأت في قاطع شعبة زراعة الامام شمال محافظة البصرة".وأشار إلى أن "عدد الحاصدات التي شاركت في حملة الحصاد بلغت لغاية الان (10 حاصدات)"، مؤكدا أن "المساحات المتوقع حصادها حوالي 13 ألف دونم من محصول الحنطة و102 دونم من محصول الشعير".وبين أن "محافظة البصرة هي المحافظة الاولى التي بدأت فيها عمليات الحصاد المبكرة".

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