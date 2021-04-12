أمن كردستان يعلن الاطاحة بشبكة ’إرهابية’

2021/04/12 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة إرهابية وإحباط مخططاتها. وقال المجلس في بيان، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إنه “ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) …

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