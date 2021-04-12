2021/04/12 | 21:06 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ كردستان أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الإطاحة بشبكة إرهابية وإحباط مخططاتها. وقال المجلس في بيان، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إنه “ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان والهادفة لإحباط المخططات الإرهابية ضد كردستان، توصلت مؤسساتنا إلى معلومات تفيد بأن (خليفة تنظيم داعش الإرهابي – حجي عبد الله) …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن كردستان يعلن الاطاحة بشبكة ’إرهابية’) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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