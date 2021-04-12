الإعلام الأمني تعلن مقتل 5 من عناصر داعش والعثور على اعتدة في ديالى

2021/04/12 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 5 من عناصر داعش والعثور على مجموعة من الاعتدة المختلفة غرب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى. وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، أن “القطعات الامنية يوم الحادي عشر من نيسان الجاري، وبتوجيه وإشراف من قيادة العمليات المشتركة انطلقت لتطهير غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها …

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