هكذا قتلوا الحياة ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/04/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1منذ ان جاءنا صاحب الشأن يرغيْروى ونظر عن خرافات من أماني الساسة الفاسدينْإحتوى ما توسم منهم من غبار السنينْكيفهم قد تباهوا بقتل البلادْوأصرخ فيهم دعونا فنحن العبادْوالمدينة مكبوتة عليك السكوتْلم تشأ أيها البربري احتواء المصائب فكلنا نموتْودعنا نحاذر خطو المرابين والالسنةْوكل ما فينا رؤى وصور محزنةْإيه يا بلدي نسيت أعيش بالأمكنةْ 2 الغرابة إنا ابتلعن ......





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