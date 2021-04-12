الموقف من الورقة البيضاء (5/5) إستنتاجات - فلاح علوان

2021/04/12 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان إن برامج التعديل والتكييف الهيكلي، لم تحل الأزمات الإقتصادية في البلدان التي طبقت فيها.



إنها تنقل الأعباء المالية على كاهل الطبقات الكادحة، لغرض تأمين موارد مالية للقطاع الخاص، وبالتالي فهي لا تقدم حلاً في العراق ايضاً.



إن برامج التعديل الهيكلي، هي سياسة إقتصادية ترمي الى تكوين فئة ضيقة من الرأسماليين، وتحويل الملايين الى معدمين.



وقد شرع صندوق النقد بتقديمها وفرضها، ضمن تقديم قروض مشروطة.



وقد ......





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