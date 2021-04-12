2021/04/12 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا

برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، وأكد الأخير أن نسبة الاصابات

بفيروس كورونا في تصاعد مستمر.

وبين الكاظمي خلال الاجتماع بحسب بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات صارمة .. اليكم تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات صارمة .. اليكم تفاصيل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).