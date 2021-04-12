الأعرجي يبحث مع وزير الخارجية والدفاع الإيرانيين جملة من الملفات

2021/04/12 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، مع وزيري الخارجية والدفاع الإيرانيين جملة من القضايا المشتركة. وذكر بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، أن “الأعرجي التقى في طهران وزير خارجية الجمهورية الإسلامية،محمد جواد ظريف، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين، كما …

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