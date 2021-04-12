2021/04/12 | 21:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، بانها لن تفرط بأمن سنجار ولن تسمح بتواجد المظاهر المسلحة في القضاء.وقال الناطق باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، انه” منذ ان أعلن عن اتفاقية سنجار وتطبيقها في الاول من كانون الثاني 2021 انتشرت القوات الامنية وبالذات الجيش العراقي خارج حدود سنجار وداخلها وكذلك قوات الشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية”.واشار الى ان” ما اثير في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل بان سنجار لازال فيها بعض التنظيمات المسلحة والاتفاق غير مطبق وخروقات امنية ووضع مربك عارٍ عن الصحة”، مؤكداً” اهالي سنجار لم يكشو من الوضع الامني ابداً وانما من قلة الخدمات”.واكد الخفاجي، ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: لن نفرط بأمن سنجار او نسمح بتواجد المظاهر المسلحة فيها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لن نفرط بأمن سنجار او نسمح بتواجد المظاهر المسلحة فيها) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لن نفرط بأمن سنجار او نسمح بتواجد المظاهر المسلحة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).