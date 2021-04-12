2021/04/12 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

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الشيخ خميس الخنجر: بكل حفاوة استقبلنا في بغداد فخامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني

الشيخ خميس الخنجر: حواراتنا ركزت على فرص الانتخابات المبكرة المقبلة في إحداث التصريح المنشود للعملية السياسية

الشيخ خميس الخنجر: الحوارات ركزت على إيجاد حلول لمشكلات الوطن سعيا لعراق امن مزدهر ومستقر

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