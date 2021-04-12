‏رئيس الجمهورية: رمضان مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل

2021/04/12 | 21:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، أن شهر رمضان مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب. وذكر صالح في تغريدة له أنه "‏بحلول الشهر الفضيل، اُبارك لأبناء شعبنا الذين يقدمون أروع صور البذل والعطاء". وأضاف، أن "رمضان الذي تسمو فيه قيم التراحم والعطاء، وهي قيم أصيلة في مجتمعنا الطيب، مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب، وفي مقدمتها هزيمة خطر الوباء معاً بوعينا وصبرنا".

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