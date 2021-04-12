زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لموقعة ليفربول

2021/04/12 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الاثنين قائمة فريقه المسافرة إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه ليفربول يوم الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وخلت قائمة ريال مدريد من اسم البلجيكي إيدين هازارد، لعدم جاهزيته بسبب لعنة الإصابات التي تطارده، إضافة إلى الثلاثي سيرخيو راموس وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، بسبب إصابات مختلفة، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران بسبب فيروس كورونا، بينما ضمت اللائحة 3 لاعبين من فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا".

وجاءت قائمة الفريق الملكي كالتالي:لحراسة المرمى: كورتوا لونين ألتوبلخط الدفاع: ميليتاو ناتشو شوست أودريوزولا ميندي مارسيلولخط الوسط: كاسيميرو مودريتش كروس فالفيردي إيسكو أريباس مارفين باركلخط الهجوم: بنزيما أسينسيو رودريغو ماريانو فينيسيوسيذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول (3-1)، التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة مدريد.

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