مقتل مشتبه به وإصابة 3 من الشرطة في إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

2021/04/12 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت السلطات إن ثلاثة من أفراد الشرطة الأمريكية أصيبوا في إطلاق نار يوم الاثنين في ولاية جورجيا بعد أن أوقفت قوات إنفاذ القانون سيارة مسرعة.

وأضافت أن مشتبها به قتل فيما ألقي القبض على آخر.

وأوضحت أن الشرطة أوقفت السيارة المسرعة لكن السائق فر من المكان وطاردته الشرطة ثم تعرضت لإطلاق نار من راكب آخر بالسيارة.

وأشارت إلى السيارة كانت تسير بسرعة 111 ميلا في الساعة.

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