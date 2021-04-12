فرنسا.. حصيلة قياسية لمصابي كورونا في العناية المركزة

2021/04/12 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وزارة الصحة الفرنسية بأن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة ارتفع بواقع 78 مصابا ليسجل رقما قياسيا منذ مطلع العام بلغ 5916 حالةوأعلنت الوزارة عن تسجيل 385 وفاة جديدة مقارنة بـ176 حالة أمس الأحد، و5067216 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق، أعن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي تعتمد على جزيء الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه) من أربعة أسابيع إلى ستة اعتبارا من الرابع عشر من أبريل.

وأوضح الوزير الفرنسي أن ذلك الإجراء يهدف إلى تسريع حملة التطعيم.

وكانت أكبر هيئة صحية في فرنسا نصحت في يناير بفترة ستة أسابيع فاصلة بين الجرعتين من أجل توسيع الإمدادات ، بيد أن الحكومة قالت وقتها إنها لا تملك بيانات كافية بشأن مدى فعالية اللقاحات مع الفترة الفاصلة الأطول.

لكن وزير الصحة قال إن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.

وأضاف "هذا سيتيح لنا تطعيم المزيد بوتيرة أسرع بدون تقليل الحماية".

وأقرت فرنسا استخدام لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يعتمدان على تقنية الحمض النووي الريبي (إم.آر.إن.إيه).

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