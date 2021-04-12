رئيس الجمهورية يبارك للعراقيين حلول شهر رمضان المبارك

2021/04/12 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بارك رئيس الجمهورية برهم صالح للعراقيين بحلول شهر رمضان المبارك.وقال في تغريدة له : بحلول الشهر الفضيل ابارك لابناء شعبنا الذين يقدمون اروع صور البذل والعطاء .رمضان الذي تسمو فيه قيم التراحم والعطاء وهي قيم اصيلة في مجتمعنا الطيب.واضاف صالح ان : رمضان ..مناسبة للتاكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب وفي مقدمتها هزيمة خطر كورونا بوعينا وصبرنا./انتهى3

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