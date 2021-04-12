الداخلية تتوعد فئة معينة بعقوبات شديدة

2021/04/12 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توعدت وزارة الداخلية، الاثنين، بمحاسبة كل العجلات غير المشمولة بالاستثناء والتي تخرق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح لـ NRT عربية (12 نيسان 2021) إن "الشرطة هي الجهة المكلفة بتنفيذ مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعادة ما تتخذ إجراءاتها بحق المخالفين، كما انها تحث المواطنين على الإلتزام بالقرارات الصحية كونها جاءت من أجل المصلحة العامة للحد من انتشار الوباء".

وأضاف المحنا ان" نسب الإلتزام بالحظر والقرارات متفاوتة من منطقة إلى أخرى"، مبيناً انه "سيتم فرض غرامات مرورية بحق العجلات التي تخرج بدون موافقات رسمية غير المشمولة بالاستثناء من الخاص بالاجهزة الأمنية والصحية وكذلك الاعلاميين قد تصل إلى 100 ألف دينار بعض الأحيان".

وأشار الكاظمي خلال الاجتماع الى "خطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل التزايد الكبير باعداد الاصابات، موضحا أن نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر والاجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، فضلا عن بقاء الحظرالشامل يومي الجمعة والسبت.

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