بعد مرسوم الانتخابات.. الفتح لـNRT: الموعد قابل للتغيير!

2021/04/12 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي، الاثنين، توقيع رئيس الجمهورية على موعد الانتخابات صحيحا، مشيرا إلى انه ليس من الضروري اجرائها في الموعد المحدد تبعا للظروف المستقبلية.

وذكر الموسوي في تصريح لـ NRT عربية (12 نيسان 2021) ان "تثبيت موعد الانتخابات يعتمد على الظروف، ولا احد يتوقع ما سيجري في المستقبل، وليس من الضرورة ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف النائب، ان "توقيع رئيس الجمهورية على موعد الانتخابات صحيحا، وليس لدي علم ان التوقيع على الشهر العاشر، او تم التوقيع على ما اقترحه مجلس النواب على موعد الشهر العاشر".

وأكد الموسوي "ان الامور الفنية والتقنية عائد للمفوضية، ونتوقع تجهيزها في الوقت المناسب، ونحن مع الاشراف الاممي، ومع نزاهة الانتخابات والاجراءات الصحيحة وليس مع سارقي الدولار من عندنا الى الدول العربية والخليجية وجلبها مرة اخرى واستخدامها لمصالحهم الشخصية".

وأضاف الموسوي ان "التشكيلة السياسية الموجودة في الحكومة الان هم خليط من سياسيين من دول الجوار، ولم يكونوا موجودين في السنوات الاخيرة، ويتم دعوتهم فقط وقت الانتخابات لتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، مؤكدا أهمية توفير المناخ السياسي المناسب لإجرائها، والتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين الرقابة وضمان نزاهتها.

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