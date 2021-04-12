طالباني يبحث مع السفير الامريكي الحوار الاستراتيجي العراقي-الامريكي

2021/04/12 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، مع السفير الامريكي لدى العراق ماتيو تولري، وبحثا الحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي.

واجمع الطرفان خلال اللقاء على استمرار الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن واكدا على ذلك، بما يخدم مصلحة الدولتين في اقامة علاقة مزدهرة ومتوازنة في جميع المجالات الامنية والعسكرية والثقافية والاكاديمية.

وفي جانب اخر من اللقاء، تم التاكيد على اهمية مشاركة ممثلية اقلي كوردستان في الحوار العراقي-الامريكي كاقليم دستوري في اطار الدولة الاتحادية.

وفي محور اخر، اكد السفير الامريكي دعم بلاده لاستمرار الحوار بين الاقليم وبغداد بهدف التوصل الى اتفاق حول المسائل العالقة بعد تصديق قانون الموازنة الاتحادية بالاتفاق بين الطرفين.

واشاد الوفد الامريكي بمشاركة القنصل العام في اربيل بدور قوباد طالباني وحكومة الاقليم حيال الاستمرار في الحوار مع بغداد ودعا الى حل جميع المشاكل بنفس الالية وعن طريق الحوار.

PUKmedia

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