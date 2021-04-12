الترجمة.. لا يدرك مشاقها الا من يكابدها

2021/04/12 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجمة بمجملها عملية صعبة لا يدرك مشاقها إلاّ من يكابدها من المترجمين وهنالك أخيراً ثلاث روايات يمكن أن نطلق عليها اسم روايات فلسفية لعالم ومحلل نفساني مرموق اسمه البروفسور إرفين يالوم، وهي: "عندما بكى نيتشه"، و"علاج شوبنهاور"، و"مشكلة سبينوزا".أظن أن هذه الأعمال كانت من أصعب الترجمات التي أنجزتها هذه الاقلام في تاريخ الترجمة ، لأنها كانت تتطلب بحثاً وقراءة متعمقة في أعمال هؤلاء الفلاسفة، إضافة إلى التزام الدقة في المصطلحات.ولكن بشكل عام، فان الترجمة تحتاح الی دقة وامكانية لغوية في مجال اللغة التي يتم الترجمة منها ".ومن خلال وجهة نظر الكاتب والمترجم الكوردي المتميز شفيق حاجي خضر الذي ساهم بحديثه عن واقع الكتاب والترجمة في المجتمع الكوردي وهموم المترجمين، حيث قال ان القراءة والمطالعة في مجتمعنا لم تصبح

عامل مواظبة وروتين يومي ، انه واقع يفرق عن بقية المجتمعات الاخری ۔ وحتی طباعة وترجمة الكتب اعتبر ذلك حديث العهد في مجتمعنا ، لان اكثر المجتمعات سبقتنا في ذلك ووصول ترجمات لكتب اجنبية وصلت الينا

في البداية كانت ركيكة ولم تكن مترجمة بالشكل المطلوب ٠

وعن طريقة الترجمة اكد حاجي خضر بحديثه علی أن هنالك عدة طرق في مجال الترجمة ولكل مترجم يمتلك اسلوبه المعين وهنالك حتی طريقة موقع كوكول في الترجمة لكنها تكون في هذه الحالة ترجمة ميكانيكية وتحتاج الی الكثير من التعديل وعلی كل حال ان المترجم حينما يريد ترجمة كتاب يجب ان يكون لديه معرفة كاملة عن الكاتب وان يمتلك تفاصيل عن الكتاب الذي يقوم بترجمته ٠

ومن ناحية أخرى تطرق لواقع المترجمين انفسهم الذين لم يعتمدوا على مهنة الترجمة للنصوص والكتب لتكون عامل عيش ورزق لديمومة عمله، وفضلا عن ذلك فأن المكتبة الكوردية فقيرة في مجال الكتب المترجمة، وتحتاج إلى الكثير لسد النقص في هذا المجال.

PUKmedia ترجمة : زيد محمود

موقع تجارب الفنانين الفنان سالار كوشار

تلفزيون شعب كوردستان

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