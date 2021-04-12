صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 1818 إصابة بكورونا

2021/04/12 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بجائحة كورونا.

وقال الحجامي في بيان صحفي، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1818 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————–46

أبو غريب —————-106

الإسكان——————30

الاعلام——————-31

البياع——————-41

التاجي——————34

التراث ——————23

الحارثية——————23

الحرية——————80

الخطيب——————30

الدورة——————83

الدولعي——————34

الرحمانية —————–33

السيدية—————–53

الشالجية—————— 34

الشرطة الخامسة————21

الشرطة الرابعة————–15

الشعلة——————-65

الصالحية —————–25

الطوبجي—————– 29

العامرية—————— 49

العطيفية—————— 35

العلاوي—————— 20

الغزالية—————— 85

القادسية—————— 32

الكاظمية—————–62

اللطيفية——————19

المحمودية—————-58

المعالف——————23

المكاسب—————– 21

المنصور—————— 56

المواصلات—————-23

النصر والسلام————–31

الوشاش——————-26

اليرموك ——————40

اليوسفية—————– 6

جكوك——————–33

حي الجامعة————— 62

حي الجهاد—————-59

حي الخضراء —————34

حي العامل—————–45

حي العدل—————–47

حي الفرات—————-23

سويب ——————23

شارع حيفا—————–20

كرادة مريم—————–20

ناحية الرشيد —————17

سكنة جانب الرصافة———8

محافظة النجف ————1

محافظة البصرة ———–1

محافظة بابل—————2

محافظة كربلاء————–1

الشفاء: 1401

الوفيات: 4

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