وزير الداخلية يؤكد ضرورة تأمين الشريط الحدودي العراقي بالكامل

2021/04/12 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، على ضرورة تأمين الشريط الحدودي العراقي بالكامل. وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إن “الغانمي تفقد برفقة رئيس أركان الجيش، وقائد حرس الحدود، الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، كما زار مقر الفرقة العشرين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”، …

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