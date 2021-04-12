رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول رمضان

2021/04/12 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتبادل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال اتصالات هاتفية اليوم الاثنين، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح عبر خلال الاتصالات الهاتفية عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والسلام والازدهار، وتجاوز التحديات عبر التعاون والتنسيق المشترك وخصوصا في مجال الحَدً من انتشار جائحة كورونا.من جانبهم، عبّر الملوك والرؤساء، للرئيس برهم صالح، عن تبريكاتهم بمناسبة شهر رمضان، وتمنياتهم الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم.

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