2021/04/12 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كوردستان يكشف تفاصيل جديدة عن "المخطط الارهابي" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/12 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة كوردستان يكشف تفاصيل جديدة عن "المخطط الارهابي") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة كوردستان يكشف تفاصيل جديدة عن "المخطط الارهابي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).