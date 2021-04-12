تحرك نيابي لإنهاء عمليات الاعتقال وتجميد الأرصدة بسبب ’’تشابه الأسماء’’ - عاجل

2021/04/12 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، اليوم الاثنين (12 نيسان 2021)، عن وجود تحرك نيابي لإنهاء عمليات الاعتقال وتجميد الأرصدة لبعض المواطنين بسبب تشابه في الأسماء مع مطلوبين.وقال عليوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من عمليات الاعتقال وغيرها من الأعمال كتجميد الأرصدة المصرفية لمواطنين بسبب تشابه الاسماء الثنائية".وتابع "لهذا يجب العمل على الاعتماد على الاسم الرباعي بالإضافة إلى اسم الأم، حتى لا يكون هناك ظلم يقع على المواطنين".وبين أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، سيكون لها لقاءات والاجتماعات مع الجهات الذات العلاقة من أجل التشديد على اعتماد الاسم الرباعي وليس الثنائي، حتى لا يقع الظلم على المواطنين، بسبب وجود تشابه اسمائهم الثنائية من المتهمين الحقيقيين المطلوبين للعدالة".ومنذ سنوات، وحتى اليوم، تستمر معضلة اعتقال اشخاص نتيجة لتشابه أسمائهم مع أسماء مطلوبين أمنيين مستمرة، وسط مطالبات برلمانية ومجتمعية، بضرورة التدقيق في أسماء المارة عند نقاط التفتيش بشكل أكثر تطورا، واستخدام قاعدة بيانات كاملة ومفصلة عن المتورطين بجرائم إرهابية او جنائية.وايضاً، يطالب مواطنون، بضرورة البحث عن غير اسم المتهم واسم والده أو جده، واستخدام معلومات اوسع وأكثر علاقة بالمطلوبين، حتى لا يتم استهداف الأبرياء واعتقالهم وتجميد ارصدتهم البنكية، بسبب ذلك التشابه.

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