قائممقام سنجار: القضاء يخضع لقوانين غير عراقية تفرضها مجاميع من خارج الحدود

2021/04/12 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة قال قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، اليوم الاثنين، إن القضاء يخضع لقوانين غير عراقية يتم تطبيقها على الأهالي هناك من قبل مجاميع مسلحة جاءت من خارج الحدود، بحسب تعيره.وذكر خليل في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "أهالي سنجار ما زالوا يعانون من عدم تطبيق بنود الاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى عدم العودة لمنازلهم ومناطقهم".وأضاف أن "المجاميع المسلحة ترفض تطبيق بنود الإتفاق وقرارات الحكومة الاتحادية بمباركة الجميع بما فيهم قوات التحالف الدولي وبدفع من الدول المجاورة".وبين أن قضاء سنجار اصبح بيئة طاردة لاهله بسبب الفصائل المسلحة وحزب العمال الكردستاني".وتابع خليل ان "القوانين التي تطبق في سنجار على الأهالي غير عراقية تفرضها مجاميع مسلحة جاءت من خارج الحدود".

وفي وقت سابق، تحدث قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين (12 نيسان 2021)، عن أهمية الزيارات التي تقوم بها الوفود الحكومية إلى القضاء، فيما أشار إلى أن الفوضى ما تزال مستمرة.وقال خليل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفوضى ماتزال مستمرة في سنجار في ظل انتشار السلاح المنفلت والمجاميع الخارجة عن القانون، والتي تمنع الإدارة الشرعية من العودة للقضاء وممارسة دورها" حسب قوله.وأضاف، أن "هذه الزيارة مهمة، لكن يجب أن تمهد لتنفيذ اتفاق سنجار الخاص بين بغداد وأربيل، والذي بدونه لن يتم تحقيق الاستقرار في القضاء، لأنه لايوجد بديل، وإلا ستستمر الفوضى".وأشار خليل إلى أن "الوفود الحكومية التي تقوم بالزيارة إلى سنجار لم تقدم على تنسيق المواقف مع الإدارة الرسمية والشرعية للقضاء".وتابع خليل: "نحن نمثل شرعية الدولة وهيبتها وكان يجب على القيادات العسكرية التنسيق معنا قبل اتخاذ أي خطوة في سنجار، ورغم ذلك نحن نثمن هذه الخطوات ونأمل أن تؤدي دورها قريبا".

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