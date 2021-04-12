2021/04/12 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تبادل رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال اتصالات هاتفية اليوم الإثنين التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .واعرب رئيس الجمهورية بحسب بيان رئاسي , خلال الاتصالات الهاتفية عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والسلام والازدهار، وتجاوز التحديات عبر التعاون والتنسيق المشترك وخصوصا في مجال الحَدً من انتشار جائحة كورونا".من جانبهم، عبّر الملوك والرؤساء، للرئيس برهم صالح، عن تبريكاتهم بمناسبة شهر رمضان، وتمنياتهم الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).