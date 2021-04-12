2021/04/12 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد محافظ كركوك راكان الجبوري ان مستوى الامن في المحافظة جيد وهناك ملاحقة لفلول داعش في اطراف المحافظة.وقال الجبوري في تصريح متلفز:"ان كركوك تشهد خطة تنموية على مستوى توفير الخدمات ,مضيفا انجزنا مشروع ماء كركوك الذي يعد استراتيجيا ".وتابع :" ان تقارير هيئة النزاهة عن المشاريع الفاسدة والمتلكئة في كركوك غير دقيقة , مشيرا الى ان هناك في كركوك / 138 / قرية بالاضافة الى ناحية هدمت بالكامل ".وبين المحافظ:"ان معظم انتاج حقول كركوك من النفط تذهب الى المصافي المحلية عدا / 100 / الف برميل للتصدير .وقال :" لدينا حقول نفطية خارج سيطرة الدولة ويهيمن عليها الكرد ويستخدمونها في المفاوضات مع بغداد ".وتابع :" نتفاوض على اطلاق سراح بعض المعتقلين في سجون اقليم كردستان , و استطعنا اطلاق سراح / 300 / معتقل من سجون الاقليم ".واضاف :"ان جهات امنية تابعة للحزبين الكرديين كانت تعتقل ابناء المحافظة وفق تهم كيدية ".وقال :",نحن ورثنا مشكلة كبيرة اسمها التجاوز على الاراضي العامة والخاصة من قبل مكون معين , مشيرا الى ان مشكلة التجاوزات في كركوك معقدة وحساسة وهي بحاجة الى تدخل الحكومة الاتحادية "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك: مستوى الامن في المحافظة جيد وهناك ملاحقة لفلول داعش في اطراف المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك: مستوى الامن في المحافظة جيد وهناك ملاحقة لفلول داعش في اطراف المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).