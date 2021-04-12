الصحة تحسم الجدل بشأن إجراء فحص كورونا قبل تلقي اللقاح

2021/04/12 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ان تلقي لقاح كورونا لايلزم عمل مسحة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمها، مبينة ان من أصيب سابقا بإمكانه التطعيم بعد 3 أشهر من تاريخ الشفاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم (12 نيسان 2021)، إنه "لا داعي لإجراء مسحة أو فحص التأكد من الإصابة بكورونا من عدمها وفقا لما أكده خبراء الصحة، ومن أصيب سابقا بإمكانه التطعيم باللقاح بعد 3 أشهر من تاريخ الشفاء".

ودعا البدر، "المواطنين للتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح، أو التقديم على المنصة الإلكترونية لأخذ موعد التلقيح".

وأضاف، ان "جميع اللقاحات المتوفرة في العراق آمنة، كما لم نسجل أية مضاعفات لمن تلقى اللقاح، والأمر يقتصر على أعراض بسيطة".

وتابع، انه "منذ وصول لقاح فايزر تم توزيع دفعات منه لجميع محافظات العراق وهو محفوظ بثلاجات خاصة واليوم منذ الصباح تم بدء التطعيم في المستشفيات العامة والتعليمية وليس في المراكز الصحية".

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