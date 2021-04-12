ايران: سنفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي

2021/04/12 | 22:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت إيران أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقا.وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي فرضها على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، معتبرة أن هذه العقوبات “لا قيمة لها”.وأعلنت …

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