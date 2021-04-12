المكتب السياسي للـ ا.و.ك يهنئ بقدوم شهر رمضان

2021/04/12 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة الى جميع المسلمين في العالم، خاصة مسلمي كوردستان والعراق، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، :نامل ان يكون شهر رمضان المبارك شهر السعادة وتعميق روح التسامح والسلم الاجتماعي لشعبنا.

ندعو المولى في هذا الشهر الفضيل ان يبعد شعبنا عن فايروس كورونا واداء الصيام والواجبات الدينية بصحة وسلامة.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

12/4/2021

PUKmedia

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