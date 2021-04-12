بارزاني يعلن إحباط مخطط إرهابي في أربيل

2021/04/12 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط إرهابي في محافظة أربيل.

وقال بارزاني في بيان صحفي، انه “بعد عملية استمرت أشهراً عدة، نجحت قواتنا الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه في أربيل، وذلك بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وقد تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية، ولا يزال أعضاؤها يخضعون للتحقيق”.

واضاف بارزاني، “خلصت تحقيقات وكالات استخباراتنا، إلى أن داعش وضع خططه في مخيم الهول، وهو أمر مثير للقلق، ويظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني”.

وتابع “وهنا أدعو حلفاءنا وشركائنا إلى التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كوردستان وفي الخارج”، لافتا الى انان “نطمئن شعب كوردستان والذين يقصدون الإقليم بأنهم سيكونون بحماية تامة، فإن أجهزتنا الأمنية تعمل باستمرار من أجل حماية شرائح وطبقات ومكونات كوردستان من الإرهاب والعنف”.

واكد بارزاني، “لا يسعني إلا أن أثني على قواتنا الأمنية لعملها ونشاطها الدؤوب والفوري في التزامها وتفانيها، وهو الأمر الذي جعلنا نصبح من أكثر الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط”.

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