2021/04/12 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بيانا بعد إحباط “مخطط إرهابي” في محافظة أربيل، عاصمة الإقليم.وقال بارزاني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعد عملية استمرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان بسبب مخطط إرهابي المركز الخبري الوطني.

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