صالح والسيد الصدر يؤكدان ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني

2021/04/12 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع السيد حسين الصدر، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح، زار السيد حسين الصدر وتباحث معه اخر مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد لخدمة الوطن والمواطن". واضاف، انه "جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني وسبل الارتقاء بالخدمات من اجل الشعب الذي يستحق ان يعيش باعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية".

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