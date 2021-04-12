2021/04/12 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

402 مشاهدة

اقدمت زوجة على ضرب زوجها بطابوقة افقدها الوعي، بعد تعليقه على صورة الممثلة العراقية ايناس طالب.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تعليق على حسابه الخاص بموقع فيسبوك، اليوم (12 نيسان 2021)، ان "زوجة تضرب زوجها بطابوگه ، تفقده الوعي بسبب تعليقه على صورة للممثلة ايناس طالب"؟!

واضاف باللهجة العراقية الدارجة، "ديروا بالكم يمعودين لا تعلقون اي شي بس اكتم بگلبك تره تصير مثل هذا المگرود"، على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ممثلة عراقية.. زوجة تضرب زوجها وتفقده الوعي (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ممثلة عراقية.. زوجة تضرب زوجها وتفقده الوعي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).