رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول بمناسبة حلول شهر رمضان

2021/04/12 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال اتصالات هاتفية اليوم الإثنين 12 نيسان 2021، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري بشار الأسد، وأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وعبر السيد الرئيس خلال الاتصالات الهاتفية عن أمله في أن يعمّ ربوع المنطقة وشعوبها الأمن والسلام والازدهار، وتجاوز التحديات عبر التعاون والتنسيق المشترك خصوصا في مجال الحَدً من انتشار جائحة كورونا.

من جانبهم، عبّر الملوك والرؤساء والأمراء، للرئيس برهم صالح، عن تبريكاتهم بمناسبة شهر رمضان، وتمنياتهم الطيبة للشعب العراقي بالسلام والازدهار والتقدم.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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