رئيس الجمهورية يهنئ بحلول شهر رمضان

2021/04/12 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تهنئة الى ابناء شعبنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجمهورية في بيان، بحلول الشهر الفضيل، اُبارك لأبناء شعبنا الذين يقدمون أروع صور البذل والعطاء.

رمضان الذي تسمو فيه قيم التراحم والعطاء، وهي قيم أصيلة في مجتمعنا الطيب، مناسبة للتأكيد على التعايش والتكافل واستلهام القدرة على التحمل وتجاوز المصاعب، وفي مقدمتها هزيمة خطر كورونا معاً بوعينا وصبرنا.

PUKmedia

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