الحلبوسي يهنأ الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان

2021/04/12 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الشعب العراقي والامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “يهلُّ علينا شهر الخير والرحمة رمضان المبارك، وقلوبنا يغمرها الدعاء والرجاء بتفريج الكروب والهموم والبلاء، ومزيد من السلام والاطمئنان والرخاء لعراقنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع”.

واضاف “اللهم أعده بالخير واليمن والبركة”.

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