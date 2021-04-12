رسالة إلى غادة السمان - جاكلين سلام

2021/04/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام عزيزتي غادة السمان،تحياتي الطيبة أيتها الكاتبة السورية التي شكلت علامة فارقة في تاريخ السرد العربي والنسوي في حقبة كانت الأقلام النسائية او النسوية التي تكتب قليلة في العدد ونادرة في الجرأة.



لن أدخل في التقسيم الجندري والطبقي والجنساني الان.



قرأت لك ما استعرته من كتبك وأنا طالبة في المدرسة في أقصى الشمال الشرقي من سوريا.



كان لدينا مكتبة واحدة في المدينة الصغيرة "المركز الثقافي" وكنت أ ......





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