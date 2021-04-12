وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ - عباس علي العلي

2021/04/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الخلق والتخليق والنشأة الأولى من المفردات المعرفية التي كثيرا ما تداولها النص الديني بكثرة والتكرار التأكيدي للفكرة، أما على وجه التعميم عادة أو على وجه التفصيل خاصة ومنها الآية موضع البحث ، فالخلق المتنوع بين جماد ونبات وحيوان وبين ما يرى وما لا يرى يستوجب أن يكون لكل خلق قاعدة وطريقة وأدوات ومواد تختلف كل حسب ما ينتج، وبالرغم من أن هناك نص قرآني بفيد بوحدة المصدر التخليقي وهو (وجعلنا من الماء كل ......





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