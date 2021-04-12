شيءٌ من اللغة العربية، ح9 (كانَ وأخواتها) من النواسخ الفعلية. - مديح الصادق

2021/04/12 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق النواسخ إمّا أن تكون فعلية، أو حرفية، وهي تدخل على الجملة الاسمية؛ فتغير حكم المبتدأ والخبر، ويسمى المبتدأ اسمها، والخبر خبرها، ومنها ما يعمل غير ذلك، سنأتي على ذكره، ومن النواسخ الفعلية (كان وأخواتها)............كان وأخواتها: وتسمى الأفعال الناقصة، تدخل على الجملة الاسمية؛ فتنسخ حكم المبتدأ اسماً مرفوعاً لها؛ وحكم الخبر خبراً منصوباً لها.ملاحظة: لا أتّفقُ والقائلين: (ترفع المبتدأ وتنص ......





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