2021/04/12 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تناشد المواطنين بدعم جهودها لمكافحة الوباء لصعوبة الموقف الوبائي المركز الخبري الوطني.

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