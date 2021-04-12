التطعيم بلقاحات كورونا يتصدر 17 إجراءا احترازيا في العراق خلال رمضان

2021/04/12 | 23:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الجديدة المتعلقة بشهر رمضان المبارك، أبرزها فرض الحظر الجزئي والشامل.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان عبر صفحته …

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